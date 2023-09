Moggi non ha dubbi: "La Lazio non si ripeterà". E poi coinvolge Tare...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Simone Calabrese

Intervenuto ai microfoni di Controcalcio.com, Luciano Moggi si è espresso, tra gli altri temi, sulla Lazio. Lo storico ex dirigente ha spiegato il suo punto di vista, escludendo la possibilità che la squadra di Sarri possa replicare quanto fatto lo scorso anno. Ecco le sue parole: "La Lazio non ripeterà il campionato dell'anno scorso, lo escludo. Prima di tutto perché gli manca un dirigente come Tare, e questa già è una cosa importante".

