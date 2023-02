Moggi: "Senza plusvalenze sarebbero falliti almeno 10 club di A"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato del caso plusvalenze che coinvolge il club bianconero e che ha portato all'assegnazione di 15 punti di penalizzazione. Intervenuto all'Adnkronos, ecco le sue parole: "Le plusvalenze le fanno tutti e non sono di per sé illecite ma l’unica società punita è stata la Juventus. Mi sembra ci sia qualcosa che non quadri. Non c’è dubbio che la Juve abbia operato male e in più essendo quotata in borsa è particolarmente sotto osservazione, però in Serie A, senza plusvalenze, sarebbero fallite almeno 10 società”.

