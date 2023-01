Mondiale per club: a Rabat, Real e Flamengo contro tutti

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Rabat è stata sede del sorteggio delle partite del Mondiale per club di calcio, che verrà ospitato proprio dalla città del Marocco fra il primo e l'11 febbraio prossimi. L'Europa sarà rappresentata dal Real Madrid di Carlo Ancelotti, vincitore l'anno scorso della Champions League in finale contro il Liverpool. I 'blancos' sfideranno gli statunitensi del Seattle Sounders (campioni della Concacaf), gli egiziani dell'Al-Alhy (vicecampioni d'Africa) o i neozelandesi dell'Auckland City (campioni d'Oceania). Le altre formazioni in lizza saranno i marocchini del Wydad Ac (campione d'Africa), i sauditi dell'Al Hilal (campioni d'Asia) e i brasiliani del Flamengo (vincitori dell'ultima edizione della Copa Libertadores). Aprirà il mini-torneo in Marocco il confronto preliminare fra Al-Ahly e Auckland City del primo febbraio: il 4 entrerà in scena la seconda fase: scenderanno in campo, infatti, Seattle Sounders e la vincente del primo match, quindi toccherà a Wydad-Al-Hilal. Le semifinali si disputeranno il 7 (Flamengo contro la vincente di Wydad-Al-Hilal) e l'8 (Real Madrid contro la vincente di Seattle Sounders o Al-Ahly/Auckland City). La finale è prevista per l'11 febbraio. (ANSA).