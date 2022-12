Mondiali 2022 | Argentina - Francia: ecco quali divise indosseranno per la finale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano solo tre giorni e poi calerà il sipario anche sul Mondiale in Qatar. Domenica 18 dicembre alle 16:00 Argentina e Francia si sfideranno in una finale tutta da vivere. Come riportato da TycSport entrambe le Nazionali hanno scelto le divise che indosseranno ovvero quelle tradizionali: bianca e azzurra per l'Argentina, blu per la Francia.

Da capire solo che indosserà i pantaloncini bianchi: in questo caso potrebbe spuntarla la compagine di Deschamps con quella di Scaloni che ripiegherebbe sul nero.