Mondiali 2022 | Argentina, Scaloni "regala" a Dybala il debutto in semifinale

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche per Paulo Dybala è arrivato il Mondiale in Qatar. Il calciatore della Roma ha dovuto attendere la semifinale, e il successo dell'Argentina per 3-0 sulla Croazia, per poter scendere in campo dopo essere rimasto in panchina in tutte le gare precedenti. Nel match odierno il ct Scaloni ha deciso di schierarlo a quindici minuti dalla fine al posto di Alvarez.