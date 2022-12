Mondiali 2022 | Barella: "Non ho visto mezza partita, dispiacere ancora fortissimo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il dolore per la mancata qualificazione al Mondiale brucia ancora per tantissimi azzurri e non potrebbe essere altrimenti. Tra chi in questo periodo accusa ancora il colpo c'è Nicolò Barella che sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha così affermato: "Chi vince un Europeo o una Coppa America meriterebbe di andare a un Mondiale di diritto. Il Mondiale? Non ho visto ancora mezza partita, di fronte a questo dispiacere non sono lucido. Il giudizio del campo non è stato giusto. Mondiale 2026? Prima dobbiamo andarci, ma sì. Mi vedo in campo nel 2026 ancora da interista".