Mondiali 2022 | Francia - Marocco la tensione è già alle stelle: 74 arresti a Parigi

© foto di www.imagephotoagency.it

Francia - Marocco si preannuncia essere una semifinale ad alta tensione, in campo ma soprattutto fuori. L’equilibrio tra i francesi e la foltissima comunità dei marocchini che risiede in Francia cammina sul filo di lana e i primi scontri si sono già verificati. Sono infatti almeno 74 le persone arrestate dopo gli incidenti che hanno avuto luogo sugli Champs-Élysées dopo i festeggiamenti per le qualificazioni delle due Nazionali. Allerta massima quindi in vista della sfida del 14 dicembre.