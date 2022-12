Mondiali 2022| Ghana - Uruguay: fuori Bentancur per infortunio, entra Vecino

TUTTOmercatoWEB.com

La gara contro il Ghana si è messa nel modo migliore per l'Uruguay. La Nazionale di Alonso è infatti in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di De Arrascaeta, l'unico neo è l'uscita alla mezz'ora di Bentancur causa infortunio. Altra chance quindi per il calciatore della Lazio Vecino che solo per questa ultima gara era partito dalla panchina.