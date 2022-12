Mondiali 2022 | L'Argentina è Campione del Mondo!

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 18: 55 - L'Argentina è Campione del Mondo! Ai calci di rigore la Nazionale di Scaloni batte la Francia di Deschamps. Decisivi per i Blues gli errori dal dischetto di Coman e Tchouaméni. Nessun errore per i giocatori dell'Albiceleste che hanno segnato dal dischetto con Messi, Dybala, Paredes e Montiel.

AGGIORNAMENTO ORE 18.45 - Argentina - Francia è una finale che sembra non voler finire mai. Un gol per parte anche nei supplementari: l’Argentina accarezza di nuovo il sogno di vincere la Coppa del Mondo con la rete di Messi ma a due minuti dalla fine ancora una volta è Mbappé a ristabilire la parità trasformando ancora dal dischetto. La gara si deciderà ai calci di rigore.

L'Argentina era a un passo dall'alzare la Coppa del Mondo, poi è arrivato Kylian Mbappé. La Nazionale di Scaloni ha dominato la gara passando in vantaggio prima con la rete di Messi su rigore e poi ha raddoppiato con Di Maria. All' 80' la Francia era sotto di due reti ma l'Albiceleste in due minuti subisce due reti firmate proprio dall'attaccante del Psg. Nulla di fatto quindi, la finale del Mondiale in Qatar va ai supplementari.