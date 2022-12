Mondiali 2022 | L'Argentina strapazza la Croazia e vola in finale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Argentina è la prima finalista del Mondiale in Qatar. La Nazionale di Scaloni strapazza la Croazia che dice addio al sogno di disputare la seocnda semifinale consecutiva della sua storia. Il match è quasi un assolo di Messi e compagni con il numero 10 che sblocca la gara al minuto 34 su calcio di rigore. Poi a calare il tris ci pensa il giovanissimo Julian Alvarez che realizza la sua personale doppietta. Appuntamento per l'Albiceleste fissato per domenica 18 dicembre contro la vincente di Francia - Marocco.