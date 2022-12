Mondiali Argentina | Alvarez porta la Lazio in Qatar: il dato sorprendente

Fonte: OptaPaolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Argentina raccoglie i quarti di finale del Mondiale in Qatar e saluta l'Australia battuta per 2-1 provando però un brivido sul finale. Lionel Messi ha aperto le danze superando Diego Armando Maradona per gol segnati in un Mondiale (9). Non solo, perché con il gol del 2-0 Julián Álvarez è il sesto giocatore a segnare in ognuna delle sue prime due partite giocate da titolare ai Mondiali con la maglia dell'Argentina. L'attaccante del Manchester City è anche il primo a riuscirci dopo l'ex Lazio Hernan Crespo che fu l'ultimo nel lontano 2006. Lo riporta Opta.