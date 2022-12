Mondiali Argentina | L'annuncio di Messi in vista della finale di domenica

TUTTOmercatoWEB.com

C'è solo Leo Messi. L'Argentina approda in finale del Mondiale in Qatar, dove sfiderà la vincente tra Francia e Marocco, trascinata dall'uomo più atteso, dal suo numero 10 anche ieri autore di una partita stratosferica. Per la Pulce quella di domenica sarà l'ultima partita con la maglia dell'Albiceleste ad un Mondiale. A confermarlo è lui stesso alla fine del match ai microfoni di Olè: "Quella di domenica sarà la mia ultima gara? Sì, sicuramente sì. Mancano molti anni al prossimo Modiale, finire così è il massimo".