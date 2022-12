Mondiali Argentina | La Nazionale attesa per martedì: ecco come festeggerà a Buenos Aires

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazionale di Lione Scaloni neo campione del Mondo è in viaggio verso l'Argentina per ricevere l'abbraccio immenso del suo popolo che da ieri si è riversato nelle strade di Buenos Aires per festeggiare il titolo Mondiale. Come riportato dall'Ansa la squadra è attesa per martedì dove sfilerà nell'iconica piazza dell'Obelisco al centro della Capitale. "La squadra campione del mondo partirà martedì a mezzogiorno verso l'Obelisco per festeggiare il titolo mondiale insieme con i tifosi", questo il tweet profilo ufficiale della 'Seleccion'.