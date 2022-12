Mondiali Argentina | Montiel segna il rigore decisivo e Scaloni scoppia in lacrime - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

C'è anche un po' di Lazio nella vittoria della terza Coppa del Mondo da parte dell’Argentina. Sì perché in panchina a portare questo gruppo alla vittoria c'è Lionel Scaloni, ex biancoceleste. Una finale incredibile, uno show di Messi e Mbappè, i supplementari e poi i calci di rigore. Quello decisivo calciato da Montiel incorona l'Albiceleste e Scaloni scoppia in lacrime per la tensione, per la gioia, per il risultato incredibile raggiunto dopo aver vinto la Coppa America, ora si c'è anche la Coppa del Mondo.