Mondiali Argentina | Scaloni e la misteriosa compagna: la Lazio è stata...

L'Argentina sfiderà oggi l'Australia per gli ottavi di finale del Mondiale. L'Albiceleste, dopo l'avvio choc con il ko con l'Arabia Saudita, ha battuto Messico e Polonia chiudendo in vetta il proprio girone. Lionel Scaloni sta ricevendo in patria molti consensi, ma i portali argentini hanno anche cercato curiosità sulla vita extracampo del commissario tecnico. Poco si sa di Elisa Montero, la sua compagna che da quindici anni è al fianco de El Toro. La donna gli ha dato due figli e i due sono affiatatissimi ma lei preferisce rimanere lontana dai riflettori. Il portale Caras.Perfil ha ripreso alcune dichiarazioni rilasciate dal calciatore a ESPN sulla loro storia. “Ho conosciuto Elisa a Maiorca . È stato molto folle perché mi restavano due mesi di prestito prima di tornare alla Lazio e ci saremmo persi di vista. Io avevo 31 anni e lei 29. Giocava a pallavolo. Le ho detto: 'Mi piaci, va tutto bene, ma devo tornare in Italia. Cosa fai? Vuoi tornare con me?' Il giorno dopo mi ha detto di sì, avrebbe mollato tutto e sarebbe venuta con me. Siamo andati a Roma e stiamo insieme da 15 anni". L'incontro tra i due risale alla stagione 2008/09 trascorsa dal calciatore in prestito al Maiorca. Il terzino è poi tornato alla Lazio dove è rimasto fino al 2013. Il primo figlio della coppia è nato nella Capitale e lo ricordiamo con il completino biancoceleste festeggiare insieme al papà per un derby vinto. La Lazio è stata fondamentale per la loro relazione e ha cementato la famiglia.