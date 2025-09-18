Mondiali atletica | C'è un po' di Lazio nella vittoria di Furlani: "Ci unisce..."

Mattia Furlani si aggiudica la medaglia d'oro ai mondiali di atletica a Tokyo e scrive un pagina indelebile nella storia dello sport italiano. Sotto a un post instagram della Rai in cui viene mostrata la vittoria del giovane atleta, la Lazio ha commentato facendogli i complimenti e aggiungendo: "C'è un pezzo di Lazio in questa vittoria - ci unisce il nostro massofisioterapista Luigi Iacchetti".

