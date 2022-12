Mondiali Brasile | Neymar non si capacita: "La Coppa doveva essere nostra!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brucia ancora moltissimo in casa Brasile l'eliminazione dal Mondiale in Qatar per mano della Croazia e a testimoniarlo ci sono i post social di molti giocatori tra cui quello di Neymar. L'attaccante a due giorni dalla sconfitta ha così scritto su Instagram: "In Brasile fa ancora molto male la sconfitta, eravamo così vicini, così vicini. Purtroppo o fortunatamente non ho ancora imparato a perdere. Le sconfitte mi rendono più forte ma mi fanno troppo male e non mi sono ancora abituato.

Comunque dobbiamo andare avanti... la vita ci fa andare avanti, anche se fa male e se la ferita richiede tempo per guarire, dobbiamo andare avanti.

Ancora una volta voglio ringraziare il popolo brasiliano per il sostegno e l'affetto, abbiamo lottato, ci siamo arresi solo alla fine e questo ci consola un po' dal nostro dolore.

Grazie Qatar, per tutto.. la coppa era bellissima e doveva essere del BRASILE per coronare un sogno.

Andiamo avanti... ora devo staccare la spina, godermi la famiglia e gli amici, ricaricare le energie perché vivere con questa sconfitta sarà molto difficile, mi fa ancora TANTO male!".