Mondiali Croazia | Modric distrugge Orsato: “Uno dei peggiori che conosco”

© foto di www.imagephotoagency.it

Luka Modric non ha preso benissimo l'eliminazione dal Mondiale per mano dell'Argentina. Normale il rammarico per la sconfitta, ma c'è di più. Il capitano croato, leader tecnico e carismatico della sua nazionale, se l'è presa in modo particolare con l'arbitraggio di Orsato reo, a suo modo di vedere, di aver sbagliato la scelta sul calcio di rigore concesso ai sudamericani. Di seguito lo sfogo post partita del centrocampista del Real riportato da Deportv: "Siamo stati bene fino al rigore, che per me non c'era. Di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. Orsato è uno dei peggiori che conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un disastro. Complimenti all'Argentina, ma il primo rigore ci ha ucciso.