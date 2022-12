Mondiali Francia | Coman e quel rigore che i tifosi non perdonano: il caso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' passato solo un giorno ma gli aficionados del calcio e del Mondiale sono ancora fortemente influenzati da quanto accaduto ieri. La vittoria storia dell'Argentina nella finale del secolo ha stampato sul palo i sogni di Kylian Mbappé e la Francia. La partita infatti è stata vinta ai calci di rigore e tra i giocatori che sono finiti sul banco degli imputati c'è Kingsley Coman. Il giocatore ha ricevuto non pochi insulti razzisti sui social dopo il penalty sbagliato, decisivo visto che Messi aveva appena pareggiato dagli 11 metri dopo la firma di Mbappé. Così, il Bayern Monaco, club in cui milita l'ex Juventus, lo ha difeso con un post su Twitter: "Il Bayern Monaco condanna fermamente i commenti razzisti fatti contro Kingsley Coman. La famiglia del Bayern è con te, il razzismo non ha posto nello sport e nella nostra società".