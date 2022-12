Mondiali Inghilterra | Sterling lascia il ritiro: il motivo è serio

TUTTOmercatoWEB.com

Raheem Sterling ha lasciato il ritiro dell'Inghilterra da un momento all'altro e il motivo sarebbe serissimo. Come riportato da Rai Sport il calciatore sarebbe tornato a casa dopo aver saputo che alcuni malviventi armati si sono introdotti nella sua abitazione. L'inglese vuole infatti sincerarsi delle condizioni della sua famiglia e non è da escludere che tra pochi giorni non possa tornare con la Nazionale.