Mondiali, Keita: "Argentina o Croazia? Ho giocato alla Lazio con Scaloni e..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di una diretta Instagram sul canale di Fanpage, insieme all'ex difensore Nicolas Burdisso, Keita Balde ha detto la sua sul Mondiale in corso e sulle ultime quattro squadre rimaste: Argentina, Croazia, Marocco e Francia. Queste le parole dell'ex attaccante di Lazio e Inter: "Gli argentini danno il triplo di quello che hanno. Hanno giocatori come Otamendi e Romero che sono dei leoni. Ho giocato alla Lazio con Scaloni, anche se ero molto giovane, e anche lui è così. Occhio anche alla Croazia. Sono dei guerrieri, dei soldati. Io ho giocato con alcuni di loro e sanno separare benissimo quello che succede dentro e fuori dal campo. Cristiano Ronaldo? L'ho avuto come riferimento da bambino e da ragazzo. E' un peccato vederlo così, ma questo è il calcio. Gli auguro sempre il meglio. Perché il Senegal? La scelta della Nazionale è stata una delle migliori della mia vita. Ho scelto il Senegal pur essendo nato a Barcellona. L'ho fatto anche per rendere orgogliosi i miei genitori. Vincere con la nazionale è qualcosa di diverso, ha un peso in più rispetto al vincere con i club. L'esperienza in Italia? Passando dalla Spagna all'Italia ho imparato cose che non avrei mai imparato. Ho avuto grandi direttori come Tare e grandi allenatori come Inzaghi e Bolini, con il quale ho vinto lo scudetto Primavera".