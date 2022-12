Mondiali Marocco | Anche in Italia esplode la festa: Milano e Torino invase dai tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il cucchiaio di Hakimi ha mandato letteralmente in delirio tutto il Marcocco e non solo. La Nazionale allenata da Hoalid Regragui si qualifica ai quarti di finale e manda a casa la Spagna di Luis Enrique. Al triplice fischio la festa può esplodere anche in gran parte d'Italia. A Milano e Torino, città in cui la comunità marocchina, è molto presente i tifosi si sono riversati nelle strade per festeggiare. Soprattutto a Milano i quartieri Porta Venezia e corso Buenos Aires sono stati il teatro di striscioni, bandiere e fuochi d'artificio.