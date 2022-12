Mondiali Marocco | La Federcalcio contro l'arbitro Ramos: presentata denuncia alla FIFA

TUTTOmercatoWEB.com

La Francia ha battuto il Marocco e domenica si contenderà il titolo di Campione del Mondo con l'Argentina di Leo Messi. Eppure anche il match di ieri non ha risparmiato dubbi e polemiche per quanto riguarda la direzione arbitrale di Cesar Ramos soprattutto in occasione del mancato rigore assegnato ai marocchini dopo il contatto tra Theo Hernández e Boufal.

Secondo quanto riportato da Footmercato la federcalcio marocchina ha deciso di denunciare il direttore di gara proprio per le sue scelte operate durante la gara. Un esposto è già stato presentato alla FIFA anche se difficilmente verranno presi provvedimenti.