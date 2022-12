Mondiali Marocco | Tifosi infuriati: l'episodio che ha fatto scoppiare il caos

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una doccia fredda per i tifosi della squadra marocchina che questa sera gioca a Doha contro la Francia. La compagnia aerea di bandiera, Royal Air Maroc ha annullato 7 dei voli in destinazione del Qatar. I voli, 30 in tutto, organizzati in meno di 24 ore per sostenere i leoni dell'Atlas, sono stati cancellati all'ultimo minuto, scatenando la collera dei tifosi che tra ieri sera e questa mattina erano andati all'aeroporto di Casablanca. Un aereo già decollato è stato costretto a fare ritorno allo scalo marocchino. La compagnia aerea, tra mille scuse, si è giustificata con un messaggio che addossa la responsabilità alle misure di sicurezza prese recentemente in Qatar. "A seguito delle ultime restrizioni imposte dalle autorità del Qatar, Royal Air Maroc si rammarica di informare i clienti della cancellazione dei loro voli operati da Qatar Airways", scrive nel comunicato. Sui social network i tifosi hanno diffuso informazioni secondo cui il Qatar è responsabile della cancellazione dei voli dopo aver adottato misure per impedire l'uscita dagli aeroporti di persone sprovviste di biglietto d'ingresso allo stadio. Ma anche tifosi muniti di biglietto sono stati penalizzati dalla cancellazione dei voli.