Mondiali Olanda | Van Gaal: "Rigore per l'Argentina dubbio. L'arbitro..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

L'Olanda saluta il Mondiale dopo la sconfitta ai rigori nei quarti di finale contro l'Argentina. Louis van Gaal tra Brasile 2014 e Qatar 2022 non ha mai perso nessuna partita sulle dodici alla guida della sua nazionale, ma come nella semifinale di otto anni fa si è inchinato dagli undici metri all'Albiceleste. Ai microfoni di NOS il ct degli Oranje ha così commentato: "I giocatori a fine partita si sono detti qualcosa in cerchio ma non sono riuscito a capire cosa. Ci siamo trovati sotto per 2-0 per via di un rigore che ai miei occhi è dubbio. Poi l’abbiamo pareggiata ma ci siamo incasinati i rigori. Ho sempre detto che quelli, però, non puoi simularli o prevederli. Il rigore dell'Argentina? Voglio rivederlo. Non mi è piaciuto l’arbitraggio, anche se non abbiamo perso a causa sua. Abbiamo giocato bene, purtroppo per me è il secondo Mondiale in cui vengo eliminato ai rigori dopo Brasile 2014".