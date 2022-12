Mondiali Olanda | Van Gaal senza filtri: "Possiamo ambire alla vittoria"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

La prima sfida degli ottavi di finale del Mondiale 2022 sarà quella tra Olanda e Stati Uniti. Il match è in programma alle ore 16:00 a Doha e sulla carta sembra essere aperto ad ogni soluzione. Per forza di cose la formazione Orange parte favorita e il CT Van Gaal sembra piuttosto fiducioso: "Vogliamo vincere il Mondiale e potenzialmente ci restano 4 partite. Io sostituto di Martinez in Belgio? Domandatelo a mia moglie Truus (ride). Ora sono qui al Mondiale e se dovessimo vincerlo riceverò tante offerte. Ma, stando a quanto dicono i media in Olanda, non lo vinceremo". Insomma il 71enne di Amsterdam sembra piuttosto sicuro delle potenzialità dei suoi giocatori nonostante in patria non ci sia la medesima fiducia attorno alla squadra.