Mondiali Portogallo | Santos: "Ronaldo? Lasciatelo in pace"

Marocco e Portogallo scenderanno in campo sabato 10 dicembre in vista dei quarti di finali del Mondiale in Qatar. Il ct dei portoghesi Fernando Santos è intervenuto nella consueta conferenza stampa parlando anche di Ronaldo: "Penso che sia giunto il momento di lasciarlo in pace. Non mi ha mai detto che voleva lasciare la nostra nazionale e penso che sia giunto il momento di smetterla con le polemiche".