Mondiali Qatar | Amrabat e il litigio con Giroud: “Gli ho detto..."

È finito il sogno del Mondiale per il Marocco, eliminato in semifinale dalla Francia. I ragazzi di Regragui ce l’hanno messa tutta e comunque, a prescindere da come sia andata, hanno scritto una pagina importante della storia calcistica del loro paese. A distanza di giorni, sulla sfida è ritornato uno dei protagonisti non solo dell’impresa, ma in generale della competizione in Qatar: Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di NOS, ha rivelato: “L’incubo della partita? ll loro attaccante, Olivier Giroud, mi ha seguito ovunque per tutto il campo. Ad un certo punto gli ho detto 'basta', mi ha risposto che aveva ricevuto l'ordine di marcarmi per tutto l'incontro".

