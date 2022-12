Mondiali Qatar | Argentina campione: i complimenti della Lazio a Scaloni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Qatar 2022 si chiude qui: l'Argentina è campione del mondo. Una gioia incontenibile per un popolo intero che aspettava dal lontano 1986. È partita la festa a Doha e per le vie di Buenos Aires. Tra i protagonisti della cavalcata c'è ovviamente anche Lionel Scaloni, allenatore di questa Albiceleste gloriosa. Sono arrivati, per il tecnico, anche i complimenti della sua ex Lazio che su Twitter ha scritto: "Congratulazioni Lionel, CT campione de mondo".