Mondiali Qatar | Argentina, gesto volgare di Emiliano Martinez - FOTO

Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina, ha vinto il premio come miglior estremo difensore dei Mondiali di Qatar 2022. Il numero 23 dell'Albiceleste ha prima salvato la sua squadra nell'ultimo minuto del recupero del secondo tempo supplementare con una parata in spaccata su Kolo Muani, poi ipnotizzato Coman e Tchouameni ai rigori. Una volta ritirato il riconoscimento (una manona che indossa un guanto da portiere) Martinez si è lasciato andare a un gesto volgare, portandosi il premio all'altezza dei genitali. Non si è capito se si sia trattato di un comportamento dettato dall'euforia o di uno sfottò nei confronti dei tifosi francesi presenti.