Mondiali Qatar | Argentina in finale dopo ko all'esordio: Italia nei precedenti

Domenica prossima Argentina - Francia sarà la finale del Mondiale di Qatar 2022. L'Albiceleste sarà sfidata dalla nazionale transalpina che ha battuto il Marocco 2-0 in semifinale. Per quanto riguarda il cammino dell'Argentina, è curioso notare che la squadra di Lionel Scaloni abbia raggiunto la partita conclusiva dopo aver perso all'esordio contro l'Arabia Saudita. Considerando i precedenti è la quinta volta che ciò accade, per la seconda volta ai sudamericani (la prima a Italia '90 con sconfitta contro il Camerun all'esordio): nel 1982 capitò alla Germania Ovest (sconfitta contro l'Algeria), a Usa '94 all'Italia (sconfitta contro l'Eire), a Sudafrica 2010 alla Spagna (sconfitta contro la Svizzera).