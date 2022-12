Mondiali Qatar | Argentina in finale: prezzi astronomici per i tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della finale di domenica prossima la compagnia aerea Aerolinas Argentinas ha previsto un volo speciale per i tifosi che vorranno recarsi in Qatar per seguire l'Albiceleste. Lo riporta il Clarin. La partenza è prevista venerdì mattina e il volo dura oltre 20 ore. Tutti i 280 biglietti sono andati a ruba in pochi minuti, con prezzi che partono da 6.500 euro. E' anche caccia al biglietto per la partita, che si disputerà allo stadio Nazionale di Lusail: il costo per i ticket, molto difficili da trovare, è di tre o quattro volte superiore al prezzo originario, arrivando a superare i 1.000 dollari. Difficoltà sono segnalate anche per reperire una sistemazione a Doha e dintorni, dove le tariffe sono impennate negli ultimi giorni. Si stima che prima della semifinale gli argentini in Qatar per seguire l'Albiceleste fossero circa 30.000, numero destinato a crescere nelle prossime ore.