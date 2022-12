Mondiali Qatar | Caos in Francia dopo la vittoria sul Marocco: arresti e feriti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Francia vola in finale dei Mondiali in Qatar dove ci sarà l'Argentina di Lionel Messi. La squadra di Mbappé svetta sul Marocco di Hakimi vincendo per 2-0 aggiudicandosi la seconda finale consecutiva. Dopo il triplice fischio finale, inutile dire che nel Paese siano scoppiati i festeggiamenti per l'ennesimo storico traguardo. A margine della festa francese però, si sono registrati degli incidenti e secondo quanto riportato da RMC Sport, è di 167 il bilancio delle persone che sono state arrestate nell'Ile-de-France, di cui 145 solo a Parigi. Fuori dalla regione invece, i fermi sono stati disposti per 95 tifosi. Non solo, nel corso dei festeggiamenti, cinque agenti di Polizia sono rimasti leggermente feriti dalle violenze subite della notte. Ennesimo episodio che caratterizza i disordini nel Paese, visto che a Montpellier è morto un 14enne in un tragico incidente.