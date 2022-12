Mondiali Qatar | colpo di scena per il Brasile. Mourinho nuovo ct? L'indiscrezione

TUTTOmercatoWEB.com

Le lacrime di Neymar e dell'intero Brasile sono stati il quadro dei quarti di finale contro la Croazia. Dopo l'eliminazione ai calci di rigore della Seleção è giunto il momento di fare alcune riflessioni. Il ct Tite infatti ha annunciato le sue dimissioni e per questo è iniziato il cast per quel che sarà la futura guida verdeoro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un nome caldo per la panchina brasiliana è quello di José Mourinho. In questo momento si tratta solo di un'indiscrezione, starà al tempo confermare o smentire l'eventuale arrivo dell'attuale tecnico della Roma, ma sicuramente quello di Mourinho è un possibile nome per il futuro della nazionale brasiliana.