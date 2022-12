Mondiali Qatar | Crespo rivela: “Sostengo l’Argentina, ma nel cuore ho..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Argentina e Brasile sono impegnate nei quarti di finale del Mondiale. I verdeoro sono ora in campo con la Croazia, mentre all’albiceleste toccherà stasera affrontare l’Olanda. In merito a un possibile confronto tra le due selezioni, si è espresso Hernan Crespo ai microfoni di Espn. L’ex giocatore della Lazio è argentino, ma ha rivelato: “Voglio che l'Argentina possa finalmente tornare a vincere la Coppa. Ma se ciò non dovesse accadere, il Brasile è qui nel mio cuore. Sono stati nove mesi spettacolari. Mi è rimasto il cuore”. L’argentino ha allenato il San Paolo.

