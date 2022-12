Mondiali Qatar | Delusione Francia, nessuna parata dei calciatori a Parigi dopo l'atterraggio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato ai microfoni di BFM-TV, tra le principali emittenti all news di Francia, Le Graet ha detto che non ci sarà alcun raduno dell'Equipe de France a Parigi, come trapelato in un primo tempo. "I giocatori - ha riferito il presidente della Federcalcio francese - hanno fretta di tornare a casa. Non ci sarà alcun passaggio sugli Champs-Elysées, i giocatori andranno via subito dopo l'atterraggio", previsto intorno alle ore 18:00 all'aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle, ha precisato Le Graet.

In un primo tempo era emerso che i 'Bleus', di ritorno da Doha, avrebbero ringraziato i propri tifosi a place de la Concorde, nel cuore di Parigi, all'inizio della celebre avenue des Champs-Elysées. A riferirlo era stata la ministra dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, ai microfoni di France Inter. Per lei, Mbappé e compagni si sarebbero recati sulla grande piazza dopo l'arrivo a Roissy. "Hanno voglia di ringraziare i tifosi - ha detto la ministra - hanno scelto la Concorde insieme alla Federcalcio".

Subito dopo la finale di ieri, si era diffusa la voce che i 'Bleus' avrebbero comunque sfilato lungo gli Champs-Elysées, ma la ministra ha spiegato che i giocatori "non hanno voluto farlo perché sono esausti, ancora segnati dalla delusione". Fra qualche giorno, probabilmente all'inizio di gennaio, i vicecampioni del mondo saranno ricevuti all'Eliseo dal presidente Emmanuel Macron, "che vuole ringraziarli e congratularsi con loro".