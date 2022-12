Mondiali Qatar | Francia-Marocco: 14enne muore dopo la partita - VIDEO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Doveva essere una serata di festa in Francia ma non è stato esattamente così in alcune zone del territorio transalpino. Dopo la vittoria contro il Marocco che è valsa l'accesso alla finale del Mondiale 2022 nell'intero paese sono scattate le celebrazioni per il lieto evento. A Montpellier però si è consumata un'autentica tragedia. Un ragazzo di 14 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una macchina. A diffondere la notizia è stata la prefettura de l'Hérault. L'automobilista è attualmente ricercato. Il suo veicolo però è già stato trovato dagli investigatori.