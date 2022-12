Mondiali Qatar | Francia - Marocco, le formazioni ufficiali: due big danno forfait

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mondo punta gli occhi su Francia - Marocco. Questa sera, tra meno di un'ora sarà decretata la seconda finalista del Mondiale 2022. All'Al Bayt Stadium scenderanno in campo la Francia, super favorita e campione del Mondo in carica, e il Marocco, vera e sorprendente rivelazione di questo torneo. Come già anticipato, Deschamps questa sera deve fare a meno di Rabiot e Upamecano a causa del raffreddamento dovuto dall'aria condizionata. I due sono stati sostituiti da Fofana e Konaté. A seguire, le formazioni ufficiali:

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, Theo Hernandez; Tchouameni, Fofana; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, El Yamiq; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct. Regragui