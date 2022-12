Mondiali Qatar | Giroud is on fire: tre anni fa era ad un passo dalla Lazio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra i grandi protagonisti del Mondiale in Qatar c'è senza dubbio Oliver Giroud. Il numero 9 del Milan a suon di gol sta dando il suo contributo alla Francia che al momento è una delle squadre favorite per la vittoria finale. L'ex centravanti dell'Arsenal con il sigillo alla Polonia è salito a quota tre reti nella rassegna iridata. Nonostante abbia ormai 36 anni sembra stia vivendo una seconda giovinezza e proprio per questo il club rossonero ha intenzione di prolungargli in contratto in scadenza a giugno 2023. Le sue prestazioni stanno facendo aumentare il rammarico in casa Lazio che nel gennaio 2020 in piena corsa scudetto voleva prelevare il calciatore ai tempi in forza al Chelsea. Il direttore sportivo Tare si recò a Londra per cercare di chiudere l'affare a pochi giorni dalla chiusura del mercato di gennaio, ma sul più bello il tecnico dei blues Frankie Lampard stoppò l'operazione. A vederlo ora i rimpianti sono più che leciti.