Mondiali Qatar | Il Brasile dilaga contro una Corea del Sud “sciupona”: ai quarti affronterà…

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce con un roboante 4-1 il quarto ottavo di finale del Mondiale tra Brasile e Corea del Sud. Un risultato che lascerebbe pensare a un monologo verdeoro novanta minuti. E invece non è stato così. Seleção straripante specialmente nel primo tempo e in grado di servire il poker in 36 minuti con Vinicius, Neymar, Richarlison e Paquetà. Poi la squadra di Tite rallenta e lascia campo alla nazionale asiatica che inizia a collezionare occasioni da gol senza mai concretizzare. Sono almeno quattro gli interventi prodigiosi di Alisson. Il gol della bandiera arriva al minuto 76 con Paik Seung-Ho che con un bel sinistro volante rende meno amaro il risultato e si regala una gioia mondiale. Il Brasile continua la sua marcia in Qatar. Ai quarti ci sarà la Croazia reduce dalla vittoria ai rigori sul Giappone. La Corea del Sud, una delle rivelazioni della fase a gironi, saluta e ringrazia.