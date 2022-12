Mondiali Qatar | Il paradosso di Orsato: all'estero osannato ma in Italia...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il Mondiale 2022 è in dirittura d'arrivo, ma l'assenza dell'Italia continua ad echeggiare. Fortunatamente però nonostante gli azzurri non siano tra le partecipanti è arrivata comunque una bella soddisfazione per il nostro paese. Infatti l'arbitro Daniele Orsato che ha diretto la semifinale tra Argentina e Croazia è stato apprezzato dalla stampa nazionale. Infatti sia "Il Corriere dello Sport" sia "La Gazzetta dello Sport" hanno esaltato la direzione di gara del fischietto di Schio per le decisioni prese nel corso del match, a partire dal rigore procurato da Julian Alvarez e trasformato da Messi. Un episodio che invece è stato fortemente criticato dal croato Luka Modric. Per Orsato invece si tratta di un ulteriore attestato di stima dopo quello del 2020 quando è stato eletto miglior arbitro al mondo dall'IFFHS. Il rammarico è che non potrà arbitrare la finale visto che è stato già designato per una della semifinali. Insomma, un arbitro che in Italia troppo spesso è stato criticato per le sue direzioni di gara ma che a quanto pare "ci fa fare bella figura" nel mondo.