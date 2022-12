Mondiali Qatar | l'aggressione di Eto'o e la rivelazione del videomaker: "L'ho accusato di..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ieri sera Samuel Eto'o si è reso protagonista di un brutto gesto, che ha fatto il giro dei social, aggredendo un videomaker dopo la partita tra Brasile e Corea del Sud. La vittima dell'aggressione è il proprietario del profilo social "Sadouni SM", in cui tramite un video ha spiegato il motivo dell'aggressione subita dal campione camerunense. Ad aver fatto mutare il comportamento di Eto'o, infatti, sarebbe stato una pesante accusa del videomaker: "Mi sono scontrato con Samuel Eto'o. Mi ha colpito e la persona che era con lui mi ha difeso. Eto'o ha distrutto la telecamera con cui lo stavo filmando. Gli avevo chiesto di Gassama (il discusso arbitro dei playoff tra Algeria-Camerun, decisivi per mandare i Leoni Indomabili a Qatar 2022, ndr) e se gli aveva dato una tangente. Si è incazzato e mi ha picchiato. Mi ha distrutto telecamera e microfono. Sono alla stazione di polizia. Condivido questo video, so che il Qatar è un paese di diritti. Sarà solidale. L'ho fatto per l'Algeria".