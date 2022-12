Mondiali Qatar | La Croazia si prende il podio: la favola Marocco chiude quarta

TUTTOmercatoWEB.com

La finalina del Mondiale se la aggiudica la Croazia che vince 2-1 contro il Marocco e si guadagna una meritata medaglia di bronzo. Succede tutto nella prima frazione. Vanno in vanmtaggio i croati con Gvardiol, che dopo un super mondiale si prende anche la gioia del gol. pareggia due minuti dopo Dari, ma Orsic riporta ancora in vantaggio la squadra di Dalic. I nordafricani ci provano fino all'ultimo ma non sfondano. Modric chiude terzo, la cenerentola del Qatar invece si accontenta del quarto posto.