Mondiali Qatar | La Fifa risponde alla Francia: l’esito del ricorso

© foto di Insidefoto/Image Sport

Aveva suscitato clamore quanto accaduto nel corso del match tra Francia e Tunisia. Protagonista della vicenda l’arbitro che, a gara finita e dopo la chiamata del Var, ha annullato il gol di Griezmann che sarebbe valso il pareggio. L’episodio non ha inficiato sulla qualificazione agli ottavi per la squadra di Deschamps, ma la Federcalcio a prescindere ha deciso di presentare ricorso. A distanza di giorni, la Fifa si è pronunciata respingendo l’appello dei transalpini. L’esito della partita dunque, resta quello deciso dal direttore di gara: vittoria per 1 a o dei tunisini.

