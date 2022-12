Mondiali Qatar | La Francia batte il Marocco e vola in finale

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Semifinale equilibratissima tra Francia e Marocco, nonostante già al 90' sia la squadra di Deschamps a staccare il pass per la finale contro l'Argentina chiudendo il match sul 2-0. Bastano solo 5 minuti al milanista Hernandez per sbloccare il risultato e ammutolire i 50mila marocchini presenti all'Al Bayt Stadium. Gli africani incassano il colpo ma non mollano e anzi, per buoni spezzoni di partita sono loro a gestire il gioco. Clamorosa occasione per Ounanhi al 10' che costringe Lloris ad un grande intervento, ma 7 minuti dopo è Giroud a far tremare il Marocco. Nella ripresa la formazione di Regragui merita il pareggio ma spreca diverse occasioni ghiottissime, soprattutto sul finale. Al 79' Kolo Muani chiude i giochi pochi secondi dopo essere entrato in campo. Domenica 18 dicembre sarà finale infuocata tra i due mostri del calcio Messi e Mbappé.