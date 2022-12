Mondiali Qatar | La Francia non si arrende: ecco la petizione per rigiocare la finale

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sconfitta ai rigori contro l'Argentina non è andata giù a molti francesi, con l'arbitro Marciniak particolarmente contestato. Per L'Equipe ha meritato il 2 in pagella per aver usato due pesi e due misure in occasione del rigore accordato alla seleccion per fallo di Dembélé su Di Maria e averne negato uno per un intervento ai danni di Thuram. Inoltre è contestata le rete del 3-2 di Messi che, regolamento alla mano, sarebbe stato da annullare in quanto alcuni membri della panchina argentina erano entrati in campo per esultare, prima che il pallone varcasse la linea. Da qui sul sito MesOpinions è partita una petizione per far rigiocare la partita, condita dalla spiegazione: "L'arbitraggio è stato totalmente venduto". Fin qui raccolte 191mila firme circa.

