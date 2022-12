Mondiali Qatar | Matthaus distrugge Cristiano Ronaldo: "È la delusione più grande"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Messi in Qatar ha raggiunto il suo sogno più grande. Il capitano dell'Argentina è riuscito ad alzare al cielo la coppa del Mondo scrollandosi di dosso ogni tipo di critica, come se la sua carriera fino al Mondiale non bastasse. Per uno che gioisce c'è un altro che si lecca le ferite: Cristiano Ronaldo è uscito ai quarti con il suo Portogallo. Per Lothar Matthaus, che ha parlato nel podcast di Sport Bild, CR7 è stato una zavorra: "La più grande delusione del Mondiale? Senza dubbio è Cristiano Ronaldo. Ha fatto male a se stesso e al Portogallo. Era un giocatore eccellente, un marcatore di livello mondiale, ma sta distruggendo la sua eredità. È difficile per me immaginarlo a gennaio in qualsiasi club. E mi dispiace per lui".