Mondiali Qatar | Nesta: “Messi o Mbappé? Scelgo lui”. E sul futuro…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Direttamente da Doha Alessandro Nesta ha commentato, ai microfoni di TMW, il Mondiale in Qatar. La competizione sta per concludersi, oggi alle 16 si disputerà la finale e si scoprirà chi tra Argentina e Francia si aggiudicherà la Coppa del Mondo e a tal proposito l’ex difensore della Lazio ha affermato: “Sono arrivate Francia e Argentina e sono qui per gustarmi lo spettacolo. El Yamiq che ho avuto a Perugia mi è piaciuto molto e ho fatto il tifo per qualche ragazzo che ho conosciuto. Se cambierà il giudizio su Messi in base all’esito della sfida? No, è un Mondiale dove anche la casualità determina il risultato. Non si analizza Messi per il risultato: ha portato una squadra secondo me non fortissima in Finale di Coppa del Mondo. Messi o Mbappé? Messi è qualcosa di unico, Mbappé sta cominciando a fare cose straordinarie”

ITALIA - “Mi brucia da morire che non ci sia l’Italia. Alla finale di Euro2020 ho portato i miei figli. Sono triste per la Nazionale da 8 anni questa parte. Siamo un calcio di altissimo livello e non meritiamo di stare a casa”

BILANCIO - “Ha pagato la strategia del “tutti dietro”. Nelle squadre di club, se stai più basso, spesso subisci di più. Qui invece ha pagato il catenaccio. Ronaldo? C’è stato accanimento su Cristiano Ronaldo. Ha fatto malino questo Mondiale a 38 anni. A quell’età io facevo una partita al mese perché ero fritto”

FUTURO - “Per ripartire ho bisogno della situazione giusta dove mi possa “far piacere” allenare”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE