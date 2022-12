Mondiali Qatar | Oggi c'è la finale: dove vederla in TV e streaming

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Mondiale in Qatar si chiude oggi. Dopo le tante polemiche sui social e lo spettacolo visto in campo, cala il sipario su questa edizione del torneo. Alle 16:00 Argentina e Francia si sfideranno per il titolo di campione del Mondo. Messi e Mbappè saranno faccia a faccia sul prato dello stadio Losail. Vedremo se basteranno i 90 minuti per decretare il vincitore o se serviranno anche supplementari ed eventualmente i rigori.

DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le gare del Mondiale sono visibili in chiaro sui canali Rai, compresa la finale. Argentina - Francia verrà trasmessa su Rai 1 e in streaming su Raiplay.