Mondiali Qatar, oggi la finalina Croazia-Marocco: in palio il terzo posto

Oggi è in programma la finalina tra Croazia e Marocco. Modric e compagni hanno raggiunto per la seconda volta nella loro storia le semifinali di una rassegna mondiale. La prima volta era accaduto nel 1998. Il Marocco può fregiarsi del record di prima nazionale africana ad essere arrivata in semifinale. La Croazia è arrivata fin qui battendo, nella fase ad eliminazione diretta, Giapppone e Brasile, entrambe vinte ai rigori, poi è stata eliminata dall'Argentina in semifinale con un netto 3-0. La squadra di Ragragui, dall'altra parte, ha eliminato Spagna, Portogallo, entrambe accreditate alla vittoria finale. La nazionale africana ha messo in campo un bel calcio e tanti talenti. La sfida è in programma alle 16:00 allo stadio Khalifa.

